Наталья Водянова появилась на публике в откровенном платье

Российская топ-модель Наталья Водянова появилась на вечеринке Chopard в Каннах в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки появились на Getty Images.

© @natasupernova

41-летняя манекенщица впервые за долгое время вышла в свет. Для мероприятия знаменитость надела черное платье длины макси на бретелях с пайетками люксовой марки Celine. На размещенных кадрах видно, что верх изделия оголяет грудь Водяновой. В качестве аксессуаров звезда выбрала маленькую сумку того же бренда, а также сияющие колье и серьги.

Стилисты решили сделать в макияже Водяновой акцент на естественность и нанесли на ее губы розовую помаду, распустили ее волосы и уложили их в легкие локоны.

Lenta.ru