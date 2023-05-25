Волочкова заявила, что будет "кринжем года"

На премии RU.TV Telegram-канал придумал свои интересные номинации для артистов, среди которых числилась «Кринж года». В нее вошли рэпер Гуф, Волочкова и телеведущая Виктория Боня. Волочкова призналась, что не знает значения этого слова. Корреспондентка объяснила, что оно означает «прикольные люди». Артистка заявила, что это про нее.