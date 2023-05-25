Волочкова заявила, что будет "кринжем года"

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала в беседе с Telegram-каналом «Звездач» номинацию «Кринж года».
На премии RU.TV Telegram-канал придумал свои интересные номинации для артистов, среди которых числилась «Кринж года». В нее вошли рэпер Гуф, Волочкова и телеведущая Виктория Боня. Волочкова призналась, что не знает значения этого слова. Корреспондентка объяснила, что оно означает «прикольные люди». Артистка заявила, что это про нее.
«Я буду этим кринжем, я им и являюсь. Куда ж без кринжа. Не знаю, как без кринжа, но без Волочковой точно не обойдется», — отметила балерина.
«Кринж» обозначает явление или людей, которые вызывают чувство неловкости или стыда.
23 мая Волочкова вышла в свет с молодым музыкантом Китоном на церемонии вручения премии телеканала RU.TV. Она назвала своего нового друга «очень талантливым» и «близким по духу» человеком. Артистка познакомилась с певцом в апреле на своем спектакле. Балерина заявила, что ей нравятся высокие, стройные, молодые и интересные мужчины.