Экс-супруг Бородиной прокомментировал слова об изменах

Прошло несколько лет с момента развода телеведущей Ксении Бородиной и бизнесмена Курбана Омарова, но экс-супруги до сих пор то и дело пытаются сделать побольнее друг другу. Знаменитости снова готовятся к большому скандалу.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Омаров заявляет, что счастлив в новых отношениях, да и Ксения призналась, что не одинока. Однако, телеведущая решила дать интервью, где рассказала об изменах бывшего мужа. Бородина открыто обвинила Курбана в изменах, заявила, что долго закрывала глаза. Но однажды сердце не выдержало и она приняла решение о разводе. Хотя до развода, Ксения всячески поддерживала мужчину, когда тот предпринимал попытки стать популярным в соцсетях, и называла его лучшим.

Об этом сообщили Курбану и он тоже решил высказаться.

— По ходу опять какое-то интервью вышло, где я снова дрянь и негодяй. Счастливый человек никак не угомонится. Как думаете, может быть, мне пора ответить? — сказал он.

Сам Омаров тем временем строит отношения с девушкой по имени Валерия. По слухам, бизнесмен сделал предложение возлюбленной, но они не хотят привлекать к себе лишнее внимание, пишет StarHit.