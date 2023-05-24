Певица Бьянка сообщила, что не состоит в отношениях
Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, рассказала в беседе с журналисткой Аленой Жигаловой о своей личной жизни.
Липницкая призналась, что сейчас не находится в отношениях. Она заявила, что «устала от мужчин». По словам артистки, ей надоело постоянно искать компромисс, находиться в контроле и бороться с ревностью партнера. Певица отметила, что ей хорошо жить одной.
Бьянка объяснила, что не хочет выходить замуж. Более того, она не желает жить с кем-то.
«Я поняла, что мне классно одной. Сейчас я хочу жить одна. Я не хочу мужчин. Вот все эти цветы, кольца, драгоценности – я все себе сама куплю. Могу позволить. Я очень самодостаточная. У меня нет потребности вообще в них (мужчинах)», — заявила музыкантка.
На данный момент звезда проживает в своей московской квартире вместе с тремя котами.
Липницкая таже отметила, что никогда не пойдет ни на какие изменения во внешности ради мужчин.