Певица Бьянка сообщила, что не состоит в отношениях

«Я поняла, что мне классно одной. Сейчас я хочу жить одна. Я не хочу мужчин. Вот все эти цветы, кольца, драгоценности – я все себе сама куплю. Могу позволить. Я очень самодостаточная. У меня нет потребности вообще в них (мужчинах)», — заявила музыкантка.