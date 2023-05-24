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Певица Бьянка сообщила, что не состоит в отношениях

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, рассказала в беседе с журналисткой Аленой Жигаловой о своей личной жизни.

Певица Бьянка сообщила, что не состоит в отношениях
© Газета.Ru

Липницкая призналась, что сейчас не находится в отношениях. Она заявила, что «устала от мужчин». По словам артистки, ей надоело постоянно искать компромисс, находиться в контроле и бороться с ревностью партнера. Певица отметила, что ей хорошо жить одной.

Бьянка объяснила, что не хочет выходить замуж. Более того, она не желает жить с кем-то.

«Я поняла, что мне классно одной. Сейчас я хочу жить одна. Я не хочу мужчин. Вот все эти цветы, кольца, драгоценности – я все себе сама куплю. Могу позволить. Я очень самодостаточная. У меня нет потребности вообще в них (мужчинах)», — заявила музыкантка.

На данный момент звезда проживает в своей московской квартире вместе с тремя котами.

Липницкая таже отметила, что никогда не пойдет ни на какие изменения во внешности ради мужчин.

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