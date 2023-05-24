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1 час назад

Певица Бьянка сообщила, что планирует заморозить яйцеклетку

Газета.Ru

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, призналась в беседе с журналисткой Аленой Жигаловой, что собирается заморозить яйцеклетки.

Певица Бьянка сообщила, что планирует заморозить яйцеклетку
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Липницкая объяснила, она хочет иметь возможность родить в любом возрасте.

«Почему? А если захочется? Если медицина дойдет до того, что мы сможем прожить здоровую и в своем разуме жизнь до 150 лет, то почему нет?» — отметила артистка.

Певица уточнила, что желает жить долго. Она призналась, что надеется встретить 23 век. Исполнительница заявила, что любит жизнь.

Липницкая считает, что замораживание яйцеклеток и суррогатное материнство — это «крутая» практика. Она не рассматривает это как нечто противоестественное и «небожественное». Наоборот, артистка выступила за научный прогресс и развитие в сфере деторождения. По ее мнению, это хорошо, что женщина может выбрать, какие гены хочет для своего ребенка.

«Ты (Жигалова) считаешь, что родить от Пети, который пьет пивас на выпускном балу — это божественное? Божественный наркоман родился. Давай возьмем статистику. «Божественные» браки, сколько их? <…> Распадаются браки, дети получаются каким-то не такими, каких они ожидали», — заявила Бьянка.

Звёзды,Алена Жигалова,Татьяна Липницкая,
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