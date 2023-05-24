Пользователи сети раскритиковали новый образ Киркорова

«Какой красавец мужчина был! Во что превратил себя?», «Прикид бывал и лучше», «Стиль бродяги», «[Рэпер] Тимати на минималках», «Фото называется "когда тебе скоро 60, а думаешь, что 16"», «Филя, Филя, а каким красивым был», «Не хватает только золотых зубов», «Все равно это не тот Филипп», «Изменился до неузнаваемости», «Внешний вид не очень», — отреагировали пользователи сети.