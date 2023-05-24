$79.97-0.2086.20-0.35

Пользователи сети раскритиковали новый образ Филиппа Киркорова

Певец Филипп Киркоров опубликовал на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), фотографию в рваных джинсах и подвергся критике.

Пользователи сети раскритиковали новый образ Киркорова
© Мослента

Артист поделился снимком, сделанном на улице в Монако. Он позировал в розовой футболке, рваных джинсах и кроссовках. Образ дополняли черная сумка, кепка и аксессуары — браслеты, часы и очки.

«Какой красавец мужчина был! Во что превратил себя?», «Прикид бывал и лучше», «Стиль бродяги», «[Рэпер] Тимати на минималках», «Фото называется "когда тебе скоро 60, а думаешь, что 16"», «Филя, Филя, а каким красивым был», «Не хватает только золотых зубов», «Все равно это не тот Филипп», «Изменился до неузнаваемости», «Внешний вид не очень», — отреагировали пользователи сети.

«Помолодел и постройнел», «Выглядит шикарно», «Как всегда, великолепен», «Образ к лицу», «Такой красивый», «Лучший король эстрады», «Стиляга», «Красавчик, обожаю», «Отлично выглядите», — написали комплименты поклонники.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий