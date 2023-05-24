Наталья Фриске поделилась успехами годовалой дочери

В личном блоге делится с подписчиками методами воспитания своей малышки. В этот раз звезда поделилась видео, где маленькая Луна самостоятельно кушает.

«Ребенок съел столько, сколько ему нужно, и все, что ему нравится. Съела целиком апельсин, пол-яичка, практически доела кашу. Главное не мешать, чтобы малыш сам кушал, и не пихать в него еду насильно», — рассказала Фриске поклонникам, пожелав, чтобы их дети ели с таким же аппетитом.