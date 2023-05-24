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Арнольд Шварценеггер заявил, что хочет жить вечно

Известный американский актёр и политик Арнольд Шварценеггер заявил, что намерен жить вечно и для этого каждый день активно занимается спортом.

Арнольд Шварценеггер заявил, что хочет жить вечно
© ГлагоL

«Железный Арни» рассказал, что каждый день ездит на велосипеде, а также продолжает сниматься в кино. 75-летний актёр подчеркнул, что делает это не ради денег.

«Я люблю всё, что я делаю. И я не жду выхода на пенсию. Мой план — жить вечно — и пока он реализовывается хорошо», — цитирует Шварценеггера издание The Hollywood Reporter.

Ранее актёр поделился простой стратегией, которая помогает ему держать форму. По словам Шварценеггера, он никогда не считает калории в своём рационе, а сокращает количество потребляемой пищи.

В феврале стало известно, что Шварценеггер попал в ДТП в Лос-Анджелесе. Под колёсами его внедорожника оказалась велосипедистка. В какой-то момент она внезапно свернула на полосу актёра и попала под колёса его машины, писал «ГлагоL».

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