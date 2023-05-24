Дочь певицы Славы рассказала, что винила себя из-за кесарева сечения

Дочь певицы Славы Александра Морозова заступилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) за женщин, которых критикуют из-за кесарева сечения.

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По словам Морозовой, она часто слышит, как женщин обвиняют, что они якобы «не рожали сами», если сделали кесарево сечение. Дочь артистки заявила, что общество создает большое давление на девушек, рожающих неестественным путем.

Морозова отметила, что ее сын тоже появился на свет с помощью кесарева. Она объяснила, что сильно переживала и винила себя после родов.

«Как будто я могла на это повлиять… Это очень странное чувство, которое периодически настигает меня и сейчас. Как будто я пошла против природы, и этого шрама могло не быть», — рассказала дочь певицы.

Морозова уточнила, что ей повезло с семьей, которая поддержала ее после кесарева. По словам девушки, близкие и муж часто напоминают ей о том, что операция никак не повлияла на ее важность в процессе родов. Дочь звезды отметила, что при поддержке родственников ее «загоны» потихоньку стали уходить на задний план.