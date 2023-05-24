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2 часа назад

Рита Дакота приехала на свою свадьбу в спортивках и на самокате

Диана Товсепова

Российская певица Рита Дакота приехала на свою свадьбу в спортивной одежде. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.

Так, 33-летняя артистка для регистрации брака выбрала черный оверсайз-костюм Adidas с узнаваемыми белыми полосками. В дополнение к образу Дакота надела фату, массивные кроссовки и очки с цветными линзами. Заплетенные в дреды волосы певица собрала в высокий объемный пучок.

В руках звездная невеста держала букет розовых пионов.

Соцсети

Возлюбленный певицы, жених Федор Белогай выбрал спортивный костюм зеленого цвета и черную рубашку. Федор также был в очках с цветными линзами. Отмечается, что пара приехала на регистрацию брака на самокатах.

Ранее Дакота рассказывала в своих соцсетях, что вместо пышной церемонии решила устроить скромный ужин на пять человек.

Рита Дакота рассказала, как получила предложение руки и сердца

Мы также писали о том, что Рита Дакота рассказала о критике на "Фабрике звезд".

Звёзды,Видео,Рита Дакота,
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