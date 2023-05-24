Стало известно, что на самом деле происходит между Шакирой и Томом Крузом

Три недели назад колумбийку заметили на Miami Grand Prix «Формулы-1» в неожиданной компании. Наблюдатели уверены: между Шакирой и Томом Крузом пробежала искра. Несмотря на то, что слухи о романе вскоре опровергли, оказалось, отношения знаменитостей не так прозрачны. Источник The Mirror проболтался, что Том Круз был буквально загипнотизирован звездой: «Он уехал с мероприятия в полной уверенности, что у них с Шакирой есть связь, которую нужно развивать». Том даже обсуждал свои чувства с друзьями.

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К несчастью, певица пока не может ответить взаимностью. «Она не хочет разбивать ему сердце, но с ее стороны нет никакого притяжения или романтики — она просто была дружелюбной», — добавил инсайдер. Эти сообщения вежливо передали Тому, но сдаваться он пока не намерен. По словам источника, у актера высокие стандарты, а тот факт, что Шакира запала ему в душу, говорит о многом. Не исключено, что Том изменит тактику, но, сработает ли она на темпераментной колумбийке, пока под вопросом.