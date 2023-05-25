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1 час назад

Звезда «Дома-2» Роман Капаклы объяснил, почему до сих пор не развелся с Мариной Африкантовой

Super.ruиещё 1

Пока одни звезды телестройки женятся во второй раз, другие уже не первый месяц безуспешно пытаются вычеркнуть друг друга из своих жизней. Роман Капаклы и Марина Африкантова до сих пор никак не могут развестись. Сначала блогер игнорировал оповещение на «Госуслугах», утверждал, что оно ему так и не пришло, а сейчас стало ясно, что официально оформить развод и не получится. «У меня через "Госуслуги" не получается. По какой-то причине, я не понимаю почему. По приезде в Москву, уже будучи там, этим вопросом займусь, и жизнь бывшей супруги, и моя облегчатся», — высказался Роман.

Звезда «Дома-2» объяснил, почему до сих пор не развелся с Африкантовой
Фото: Super.ruSuper.ru

Блогер также отметил, что с пока еще супругой он сейчас не общается, но не исключает того, что когда-нибудь будет. «Со временем вполне возможно, что у обоих хватит сил на адекватное, человеческое общение. Я думаю, что это может произойти только тогда, когда у нее наладится личная жизнь. Но и это неточно», — сообщил Роман. Что ж, после того как эти слова дойдут до Марины, он точно может не рассчитывать на возобновление хоть каких-то отношений. В любом случае встретиться с бывшим возлюбленным все-таки придется — будем наблюдать.

Звёзды,Марина Африкантова,
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