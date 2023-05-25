Звезда «Дома-2» объяснил, почему до сих пор не развелся с Африкантовой

Пока одни звезды телестройки женятся во второй раз, другие уже не первый месяц безуспешно пытаются вычеркнуть друг друга из своих жизней. Роман Капаклы и Марина Африкантова до сих пор никак не могут развестись. Сначала блогер игнорировал оповещение на «Госуслугах», утверждал, что оно ему так и не пришло, а сейчас стало ясно, что официально оформить развод и не получится. «У меня через "Госуслуги" не получается. По какой-то причине, я не понимаю почему. По приезде в Москву, уже будучи там, этим вопросом займусь, и жизнь бывшей супруги, и моя облегчатся», — высказался Роман.