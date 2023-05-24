Как Тина Тернер стала крупнейшей мировой поп-звездой

Известная своим потрясающим певческим голосом и сценической харизмой Тина Тернер скончалась 24 мая 2023 года в возрасте 83 лет. "Рамблер" расскажет о культовой артистке подробнее.

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Певица американского происхождения Тина Тернер была известна как «Королева рок-н-ролла» и впервые обрела известность как солистка дуэта Айк и Тина Тернер, а затем начала успешную сольную карьеру.

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Тина начала свою карьеру с «Королей ритма» Айка Тернера в 1957 году и впервые появилась на записи под именем Little Ann. После разрыва с Айком в 1970-х она сделала то, что стало известно как «одно из величайших возвращений в истории музыки».

Ее мультиплатиновый альбом 1984 года Private Dancer имел большой успех во всем мире, и она быстро стала одной из самых продаваемых артисток всех времен.

Тина также снялась в фильмах «Томми» , «Безумный Макс за пределами Грома » и «Последний герой боевиков», а ее биографический фильм 1993 года «При чем здесь любовь» показал ее историю еще большему количеству поклонников.

Она продала более 100 миллионов пластинок, получила 12 номинаций на премию Грэмми, три награды Зала славы Грэмми и премию Грэмми за заслуги перед жанром. Она также была первой чернокожей артисткой и первой женщиной, попавшей на обложку Rolling Stone .

Путь звезды

Настоящее имя Тины Тернер — Анна Мэй Буллок. Она родилась 26 ноября 1939 года в Браунсвилле, штат Теннесси.

Ее родители Флойд и Зельма Буллок, которые работали издольщиками, расстались в начале 50-х, и Тина уехала жить к бабушке в Натбуш, штат Теннесси.

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Когда ей было 16 лет, она переехала в Сент-Луис, штат Миссури, где в 1956 году познакомилась с Айком Тернером и начала выступать с его группой Kings of Rhythm.

Она начала выступать под именем Little Ann, пока ее муж Айк Тернер не убедил ее сменить имя на Тину Тернер, когда они вместе выступали в дуэте Ike & Tina Turner Revue.

Ходят слухи, что Айк зарегистрировал это имя как товарный знак, чтобы заменить ее другой певицей, если она когда-нибудь решит прекратить выступать с группой.

После разрыва отношений с Айком и начала сольной карьеры ее альбом 1984 года Private Dancer стал мировым хитом.

Продав более 20 миллионов копий и заработав для Тины три премии «Грэмми», песня «What’s Love Got To Do With It» сделала ее известной.

Среди других фирменных песен Тины — кавер на хит Бонни Тайлер « The Best (Simply The Best) » 1989 года, « Proud Mary » и « River Deep-Mountain High ».

15 величайших дуэтов

За свою карьеру Тина Тернер продала 200 миллионов пластинок, и, как сообщается, ее собственный капитал составляет 270 миллионов долларов.

Тина ушла на пенсию в 2007 году после своего последнего тура, сказав в интервью:

«Я села в этот самолет… Я сделала глубокий вдох и сказала: «Все кончено». Я действительно чувствовала, что все кончено. И я рада, что это закончилось. И я пошла домой».

Муж и дети

Тина Тернер была замужем за Айком Тернером 16 лет, пока они не развелись в 1978 году.

У пары было два биологических сына Рональд Ренелл Тернер и Крейг Рэймонд Тернер, но Тина усыновила двоих других детей Айка, Айка Тернера-младшего и Майкла Тернера, и вырастила их как своих собственных.

К сожалению, Крейг Тернер был найден мертвым в июне 2018 года, когда ему было 59 лет. В 2022 году ее сын Ронни умер в возрасте 62 лет .

Тина была в отношениях с немцем Эрвином Бахом с 1986 года. После 27 лет совместной жизни Тина и Эрвин поженились на гражданской церемонии на берегу Цюрихского озера в Швейцарии в июле 2013 года.

Болезнь

В 2018 году Тина Тернер рассказала в своей книге «Моя история любви», что в последние годы у нее были опасные для жизни проблемы со здоровьем .

В 2013 году, через три недели после свадьбы с Эрвином Бахом, у нее случился инсульт, и ей нужно было заново учиться ходить.

В 2016 году у нее диагностировали рак кишечника. Она использовала гомеопатические средства для лечения высокого кровяного давления, которое привело к повреждению почек и почечной недостаточности. Ее шансы получить почку были низкими и ее начали лечить диализом.