Ратаковски снялась в рекламе собственного бренда в купальнике

Американская модель Эмили Ратаковски снялась в откровенной рекламе купальников собственного бренда Inamorata. Соответствующие кадры появились на странице марки в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

31-летняя знаменитость позировала перед фотографом в вязаном плавательном костюме белого цвета с открытой спиной и глубоким V-образным декольте, которое частично оголяло ее грудь. Манекенщицу запечатлели на пляже с распущенными волосами. Из аксессуаров на ней были винтажные солнцезащитные очки и крупные серьги-кольца.

Известно, что упомянутый купальник еще не представлен в ассортименте марки, при этом стоимость аналогичных моделей составляет 160 долларов (13 тысяч рублей).