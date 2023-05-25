В минувшую среду сообщили о смерти американской певицы Тины Тернер. Она была уникальной артисткой, уход которой – это великая утрата, заявила российская джазовая певица Виктория Пьер-Мари.

«Мир потерял еще один огромный жемчуг. Это женщина, которая внесла огромный вклад в мое творчество. Я один из ее громадных почитателей, поклонников. Для меня лично – это огромная утрата», – подчеркнула Пьер-Мари.

Артистка добавила, что трудно представить, кто бы еще в мире музыки мог иметь для нее такое значение. Главные хиты Тины Тернер были визитной карточкой в творчестве Пьер-Мари.

По словам Виктории, на биографию Тины Тернер можно равняться, так как она была человеком с сильным стержнем. Пьер-Мари считает, что певица была «гением, который не знал, что он гений».

«Она вела себя очень достойно со всеми, у нее была очень непростая судьба. Она получала огромный удар судьбы. Боролась со своими болячками всеми», – рассказала джазовая певица.

Виктория Пьер-Мари призналась, что она в культурном шоке, и для нее наступил большой траурный день. Новость о смерти кумира застала ее врасплох, передает «Пятый канал».