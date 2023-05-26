Селин Дион отложила мировой тур из-за проблем со здоровьем

Певица Селин Дион отменила свое мировое турне, так как борется с тяжелым диагнозом — синдромом мышечной скованности, грозящим переломом конечностей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Франс энфо».
«Я старалась найти силы для выступлений, но гастроли могут стать для меня слишком тяжелой задачей. Будет лучше, если мы их отложим до того момента, когда я смогу выйти на сцену», — приводит слова артистки издание.
Дион отменила «около 40 концертов», чтобы пройти курс лечения. Ее ближайший европейский концерт должен был состояться 1 сентября в Париже.
Последний концерт Селин Дион прошел в марте 2022 года в США. Потом мероприятия переносились из-за пандемии коронавируса, а в декабре 2022 года певица отменила концерты до 2023 года из-за здоровья.
Синдромом мышечной скованности — редкий неврологический синдром, причины которого не ясны. У больного появляется скованность мышц и болезненные спазмы, которые ограничивают подвижность пациента.