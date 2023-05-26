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Селин Дион отложила мировой тур из-за проблем со здоровьем

Певица Селин Дион отменила свое мировое турне, так как борется с тяжелым диагнозом — синдромом мышечной скованности, грозящим переломом конечностей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Франс энфо».

Селин Дион отложила мировой тур из-за проблем со здоровьем
© Газета.Ru

«Я старалась найти силы для выступлений, но гастроли могут стать для меня слишком тяжелой задачей. Будет лучше, если мы их отложим до того момента, когда я смогу выйти на сцену», — приводит слова артистки издание.

Дион отменила «около 40 концертов», чтобы пройти курс лечения. Ее ближайший европейский концерт должен был состояться 1 сентября в Париже.

Последний концерт Селин Дион прошел в марте 2022 года в США. Потом мероприятия переносились из-за пандемии коронавируса, а в декабре 2022 года певица отменила концерты до 2023 года из-за здоровья.

Синдромом мышечной скованности — редкий неврологический синдром, причины которого не ясны. У больного появляется скованность мышц и болезненные спазмы, которые ограничивают подвижность пациента.

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