Певица Нюша снялась обнаженной в ванной

32-летняя певица позировала без одежды в одном полотенце в ванной. Откровенный образ подчеркнул стройную фигуру певицы. На фото она была без макияжа и укладки.

Артистка замужем за бизнесменом Игорем Сивовым, пара растит дочь Симбу-Серафиму и сына Саффрона. В 2022 году Нюша призналась в интервью Светлане Бондарчук, что пережила измену супруга во время второй беременности, но смогла его простить и извлечь уроки из случившегося. Звезда отмечала, что в отношениях состоят два человека, и оба несут ответственность за все происходящее. По словам певицы, измена мужа стала для нее испытанием, которое позволило обрести новую версию себя.