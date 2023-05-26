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1 час назад

Певица Нюша снялась обнаженной в ванной

Газета.Ruиещё 2

Певица Нюша опубликовала фотографию в откровенном образе. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Певица Нюша снялась обнаженной в ванной
Фото: Газета.RuГазета.Ru

32-летняя певица позировала без одежды в одном полотенце в ванной. Откровенный образ подчеркнул стройную фигуру певицы. На фото она была без макияжа и укладки.

Артистка замужем за бизнесменом Игорем Сивовым, пара растит дочь Симбу-Серафиму и сына Саффрона. В 2022 году Нюша призналась в интервью Светлане Бондарчук, что пережила измену супруга во время второй беременности, но смогла его простить и извлечь уроки из случившегося. Звезда отмечала, что в отношениях состоят два человека, и оба несут ответственность за все происходящее. По словам певицы, измена мужа стала для нее испытанием, которое позволило обрести новую версию себя.

Ранее сообщалось, что певица Нюша рассказала, что ее заставило начать медитировать. По словам артистки, она устала от бесконечных мыслей перед сном и нашла решение проблемы с помощью книги.

Звёзды,Светлана Бондарчук,
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