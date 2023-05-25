Дакота ответила Собчак на критику своего свадебного наряда

Рита Дакота вчера вышла замуж за своего возлюбленного Федора Белогая. Нетривиальный подход пары к выбору свадебных образов вчера не обсудил только ленивый, а фото жениха и невесты молниеносно разлетелись по всем светским СМИ и Telegram-каналам. Не промолчала даже Ксения Собчак, от которой раньше лично мы не слышали ни слова о Дакоте: ни доброго, ни колкого.

© Super.ru

Ксения одной из первых среди медийных персон высказалась в своем Telegram-канале, подвергнув образ Риты критике. Спасибо, что деликатной на этот раз. Рита, впрочем, тоже за словом в карман лезть не привыкла и обстоятельно ответила Ксении.