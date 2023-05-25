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Рита Дакота ответила Ксении Собчак на критику своего свадебного наряда

Рита Дакота вчера вышла замуж за своего возлюбленного Федора Белогая. Нетривиальный подход пары к выбору свадебных образов вчера не обсудил только ленивый, а фото жениха и невесты молниеносно разлетелись по всем светским СМИ и Telegram-каналам. Не промолчала даже Ксения Собчак, от которой раньше лично мы не слышали ни слова о Дакоте: ни доброго, ни колкого.

Дакота ответила Собчак на критику своего свадебного наряда
© Super.ru

Ксения одной из первых среди медийных персон высказалась в своем Telegram-канале, подвергнув образ Риты критике. Спасибо, что деликатной на этот раз. Рита, впрочем, тоже за словом в карман лезть не привыкла и обстоятельно ответила Ксении.

Напомним, вчера Ксения Собчак поздравила Риту с замужеством, но заявила, что время свадеб в майках и спортивных костюмах прошло и что сейчас есть лаконичные платья для тех, кто не желает выглядеть тортом.

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