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Дочь Славы рассказала о родах: «Я винила себя»

Сын Саши Морозовой появился на свет с помощью кесарева сечения. И девушка на собственном опыте убедилась в том, что критика в адрес женщин, рожавших неестественным путем, льется без остановки. Саше повезло: ее родители и муж адекватно относятся к этой процедуре и «не тычут в лицо» тем, что ей пришлось пойти на такие меры. Но сама новоиспеченная мама переживает по этому поводу и борется с чувством вины.

Дочь Славы рассказала о родах: «Я винила себя»
© Super.ru

«Когда я родила, моя рациональность куда-то улетучилась. Я стала винить себя в том, что роды прошли неестественно (как будто я могла на это повлиять). Это очень странное чувство, которое периодически настигает меня и сейчас. Как будто я пошла против природы и этого шрама могло и не быть», — высказалась она в своем аккаунте. Саше, к слову, кесарево провели экстренно — из-за осложнений. К тому же, как отмечает блогер, операцию в нашей стране делают по показаниям. «Не стоит пренебрегать теми открытиями в медицине, которые появились для того, чтобы облегчить людям жизнь», — мудро отметила она.

И хотя девушку до сих пор время от времени мучает, что ее сын появился на свет именно таким образом, поддержка близких ее успокаивает. «[Семья и муж] часто напоминают о важности моей роли в процессе родов, о том, что я мать и операция никак на это не повлияла. Потихоньку этот загон в моей голове отходит на задний план. От него уже почти ничего не осталось», — закончила рассказ певица и добавила, что всех родивших нужно оберегать и лелеять, ведь рождение ребенка на свет — это огромный труд. Лучше и не скажешь.

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