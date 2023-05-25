Дочь Славы рассказала о родах: «Я винила себя»

Сын Саши Морозовой появился на свет с помощью кесарева сечения. И девушка на собственном опыте убедилась в том, что критика в адрес женщин, рожавших неестественным путем, льется без остановки. Саше повезло: ее родители и муж адекватно относятся к этой процедуре и «не тычут в лицо» тем, что ей пришлось пойти на такие меры. Но сама новоиспеченная мама переживает по этому поводу и борется с чувством вины.

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«Когда я родила, моя рациональность куда-то улетучилась. Я стала винить себя в том, что роды прошли неестественно (как будто я могла на это повлиять). Это очень странное чувство, которое периодически настигает меня и сейчас. Как будто я пошла против природы и этого шрама могло и не быть», — высказалась она в своем аккаунте. Саше, к слову, кесарево провели экстренно — из-за осложнений. К тому же, как отмечает блогер, операцию в нашей стране делают по показаниям. «Не стоит пренебрегать теми открытиями в медицине, которые появились для того, чтобы облегчить людям жизнь», — мудро отметила она.