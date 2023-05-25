Кардашьян раскритиковали за жалобы на трудности материнства

«Я думаю, что все, что происходит в жизни, нужно для того, чтобы чему-то нас научить. Сейчас у меня четверо детей, которые одновременно хотят, чтобы именно я уложила их всех в постель. Все они хотят моего внимания, а ждать друг друга они не хотят», — рассказала Ким в подкасте Джею Шетти On Purpose. Звезда подчеркнула, что иногда даже плачет перед сном, потому что не понимает, как справиться с хаосом в доме.

Правда, слезливый рассказ инстадивы с многомиллионной аудиторией никто не оценил. Комментаторы под видео на YouTube недоумевают: почему звезда говорит так, будто вынуждена справляться с хозяйством одна? «У Ким четыре няни, по одной на каждого ребенка. Няни воспитывают детей. Ей нужно перестать пытаться вести себя так, будто она из среднего класса», — отметил один пользователь. «У нее есть няня и большие возможности, в отличие от обычной женщины, и все же она жалуется», — добавил другой. «Столько фальши и надуманной драмы в их жизни», — был краток еще один. То ли это очередная пиар-катастрофа, то ли Ким действительно изменилась и стала осознаннее. Как бы там ни было, понадобится еще не одно интервью, чтобы «новой» Ким поверили.