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Ким Кардашьян жестко раскритиковали за жалобы на трудности материнства: «Она будто из среднего класса»

Семейство Кардашьян выстроило свою популярность на максимализме: самые роскошные машины, баснословно дорогие дома, идеальные тела. Эта тактика работать перестала — стоит Ким похвастаться красивой жизнью, как в комментарии налетают хейтеры. Кажется, селебрити наконец-то поняла: в тренде искренность. В одном из последних интервью звезда пожаловалась, как тяжело быть многодетной матерью-одиночкой.

Кардашьян раскритиковали за жалобы на трудности материнства
© Super.ru

«Я думаю, что все, что происходит в жизни, нужно для того, чтобы чему-то нас научить. Сейчас у меня четверо детей, которые одновременно хотят, чтобы именно я уложила их всех в постель. Все они хотят моего внимания, а ждать друг друга они не хотят», — рассказала Ким в подкасте Джею Шетти On Purpose. Звезда подчеркнула, что иногда даже плачет перед сном, потому что не понимает, как справиться с хаосом в доме.

Правда, слезливый рассказ инстадивы с многомиллионной аудиторией никто не оценил. Комментаторы под видео на YouTube недоумевают: почему звезда говорит так, будто вынуждена справляться с хозяйством одна? «У Ким четыре няни, по одной на каждого ребенка. Няни воспитывают детей. Ей нужно перестать пытаться вести себя так, будто она из среднего класса», — отметил один пользователь. «У нее есть няня и большие возможности, в отличие от обычной женщины, и все же она жалуется», — добавил другой. «Столько фальши и надуманной драмы в их жизни», — был краток еще один. То ли это очередная пиар-катастрофа, то ли Ким действительно изменилась и стала осознаннее. Как бы там ни было, понадобится еще не одно интервью, чтобы «новой» Ким поверили.

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