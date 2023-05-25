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Кейт Бекинсейл пришла на Каннский фестиваль в прозрачном боди без нижнего белья

Британская актриса Кейт Бекинсейл пришла на Каннский кинофестиваль в обнажающем тело наряде. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Бекинсейл пришла на Каннский фестиваль в прозрачном боди без белья
© Lenta.ru

49-летняя звезда «Ван Хельсинга» посетила премьеру французского фильма La Passion De Dodin Bouffant. Для выхода в свет она выбрала длинную пышную юбку с бантом на поясе и прозрачное зеленое боди с воротом и открытой спиной, украшенное вышивкой со стразами, под которым не было нижнего белья.

Знаменитость дополнила образ серебристыми босоножками на массивной платформе и высоких каблуках и изумрудными серьгами. Она завязала волосы в высокий хвост, оставив две пряди у лица, и нанесла макияж в нейтральной цветовой гамме.

Ранее сообщалось, что немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум оконфузилась из-за наряда на Каннском кинофестивале. Для выхода в свет она выбрала желтое платье длины макси со шлейфом и откровенными вырезами, один из которых случайно обнажил ее грудь.

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