Бекинсейл пришла на Каннский фестиваль в прозрачном боди без белья

Британская актриса Кейт Бекинсейл пришла на Каннский кинофестиваль в обнажающем тело наряде. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

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49-летняя звезда «Ван Хельсинга» посетила премьеру французского фильма La Passion De Dodin Bouffant. Для выхода в свет она выбрала длинную пышную юбку с бантом на поясе и прозрачное зеленое боди с воротом и открытой спиной, украшенное вышивкой со стразами, под которым не было нижнего белья.

Знаменитость дополнила образ серебристыми босоножками на массивной платформе и высоких каблуках и изумрудными серьгами. Она завязала волосы в высокий хвост, оставив две пряди у лица, и нанесла макияж в нейтральной цветовой гамме.