7 секретов эффективного похудения, проверенные мировыми звездами

Звезды могут подтвердить: ради хорошей фигуры придется как следует поработать. Но все же у них есть свои секреты — берем на вооружение!

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Тейлор Свифт

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Певица не раз признавалась, что обожает пробежки. Тейлор Свифт совмещает приятное с полезным: не только тренируется, но и отслеживает музыкальные новинки. «Для меня бег — это когда ты включаешь кучу новых песен и бежишь в такт. Еще один плюс бега — мой "тренажерный зал" может быть повсюду, где бы я ни была», — рассказывает она в одном из интервью. И правда, сконцентрироваться на удовольствии — отличная идея!

Кевин Харт

В интервью Men's Journal Кевин Харт подчеркивает, что диета, как ни крути, играет первостепенную роль в поддержании формы. «Чему я научился, так это правильному питанию, а диета — это 90% изменений. Вы можете тренироваться, как животное, и неправильно питаться и тогда не увидите того прогресса, на который рассчитываете», — утверждает звезда «Джуманджи».

Дженнифер Лопес

Буквально каждым своим появлением на публике 54-летняя звезда нарывается на уйму комплиментов. Секрет подтянутой фигуры, по ее словам, — в обыкновенной воде! Джей Ло считает потребление достаточного количество воды ключом к успешным тренировкам и восстановлению организма в перерывах. «Если вы пьете много воды, особенно перед тренировкой, вы занимаетесь усерднее и получаете больше пользы от упражнений, — говорит она в интервью Hello! — Я стараюсь избегать обезвоживания и хорошо отдыхать после тренировок. Таким образом, я снова готова выложиться на все сто уже на следующий день».

Зак Эфрон

«Соседи. На тропе войны» и «Спасатели Малибу» позволили Заку вдоволь демонстрировать свои фитнес-успехи на большом экране. Увы, рельеф его мышц — результат кропотливой работы над телом в тренажерном зале, на волшебные диеты и марафоны похудения надежды нет. Актер советует уделять особое внимание растяжке — для него это неотъемлемая часть поддержания хорошей формы. А мы, пожалуй, отметим в добавок здоровую мотивацию. В интервью People Зак утверждает, что тренируется ради возможности жить полной жизнью: «Я хочу по-прежнему быть готовым ко всему, быть способным делать все, что нужно или чего от меня потребует случай».

Бейонсе

Бейонсе находит время не только на материнство, но и на себя. Певица придерживается здорового образа жизни, а справляться с тренировками ей, как и Тейлор Свифт, помогает музыка. «Я ставлю песню, которая мне действительно нравится, и поднимаю гантели по пять фунтов на протяжении всего трека и просто стараюсь не выгорать», — делится звезда с изданием Self. Это, к слову, около двух килограмм. Главное ведь не вес, а правильная техника!

Элли Голдинг

Знаете ли вы, что британская певица Элли Голдинг увлекается боксом? «Я начинаю свой день с тренировок в тренажерном зале, — говорит она People. — Так вышло, что я прирожденный боксер. Кто знал? Я чувствую, что постоянное потоотделение полезно для выведения токсинов». Если вам тоже симпатичен этот вид спорта, быть может, это знак, что пора записаться на первую тренировку!

Том Круз