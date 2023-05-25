7 секретов эффективного похудения, проверенные мировыми звездами

7 секретов эффективного похудения, проверенные мировыми знаменитостями
Звезды могут подтвердить: ради хорошей фигуры придется как следует поработать. Но все же у них есть свои секреты — берем на вооружение!
Тейлор Свифт
Певица не раз признавалась, что обожает пробежки. Тейлор Свифт совмещает приятное с полезным: не только тренируется, но и отслеживает музыкальные новинки. «Для меня бег — это когда ты включаешь кучу новых песен и бежишь в такт. Еще один плюс бега — мой "тренажерный зал" может быть повсюду, где бы я ни была», — рассказывает она в одном из интервью. И правда, сконцентрироваться на удовольствии — отличная идея!
Кевин Харт
В интервью Men's Journal Кевин Харт подчеркивает, что диета, как ни крути, играет первостепенную роль в поддержании формы. «Чему я научился, так это правильному питанию, а диета — это 90% изменений. Вы можете тренироваться, как животное, и неправильно питаться и тогда не увидите того прогресса, на который рассчитываете», — утверждает звезда «Джуманджи».
Дженнифер Лопес
Буквально каждым своим появлением на публике 54-летняя звезда нарывается на уйму комплиментов. Секрет подтянутой фигуры, по ее словам, — в обыкновенной воде! Джей Ло считает потребление достаточного количество воды ключом к успешным тренировкам и восстановлению организма в перерывах. «Если вы пьете много воды, особенно перед тренировкой, вы занимаетесь усерднее и получаете больше пользы от упражнений, — говорит она в интервью Hello! — Я стараюсь избегать обезвоживания и хорошо отдыхать после тренировок. Таким образом, я снова готова выложиться на все сто уже на следующий день».
Зак Эфрон
«Соседи. На тропе войны» и «Спасатели Малибу» позволили Заку вдоволь демонстрировать свои фитнес-успехи на большом экране. Увы, рельеф его мышц — результат кропотливой работы над телом в тренажерном зале, на волшебные диеты и марафоны похудения надежды нет. Актер советует уделять особое внимание растяжке — для него это неотъемлемая часть поддержания хорошей формы. А мы, пожалуй, отметим в добавок здоровую мотивацию. В интервью People Зак утверждает, что тренируется ради возможности жить полной жизнью: «Я хочу по-прежнему быть готовым ко всему, быть способным делать все, что нужно или чего от меня потребует случай».
Бейонсе
Бейонсе находит время не только на материнство, но и на себя. Певица придерживается здорового образа жизни, а справляться с тренировками ей, как и Тейлор Свифт, помогает музыка. «Я ставлю песню, которая мне действительно нравится, и поднимаю гантели по пять фунтов на протяжении всего трека и просто стараюсь не выгорать», — делится звезда с изданием Self. Это, к слову, около двух килограмм. Главное ведь не вес, а правильная техника!
Элли Голдинг
Знаете ли вы, что британская певица Элли Голдинг увлекается боксом? «Я начинаю свой день с тренировок в тренажерном зале, — говорит она People. — Так вышло, что я прирожденный боксер. Кто знал? Я чувствую, что постоянное потоотделение полезно для выведения токсинов». Если вам тоже симпатичен этот вид спорта, быть может, это знак, что пора записаться на первую тренировку!
Том Круз
Просмотра одной только долгоиграющей франшизы «Миссия невыполнима» достаточно, чтобы убедиться: актеру долгие годы удается поддерживать отличную физическую форму. Том Круз может похвастаться разнообразными активностями. «Плавание на каяках, кейвинг, фехтование, беговая дорожка, гири, скалолазание, пеший туризм. А еще я бегаю. В общем, занимаюсь многими видами спорта», — рассказывает актер Men's Journal.