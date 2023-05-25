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Чересчур откровенный наряд Кэти Перри на шоу назвали купальником в сети

Американскую певицу Кэти Перри раскритиковали в сети за «купальник» вместо вечернего наряда на популярном реалити-шоу American Idol. Соответствующие комментарии, на которые обратили внимание в Page Six, появились в Twitter.

Чересчур откровенный наряд Кэти Перри назвали купальником
© Lenta.ru

38-летняя певица выступала в качестве члена жюри в красном сетчатом платье длины макси итальянского бренда Giuseppe Di Morabito с глубокими вырезами в области груди, талии и живота. Среди прочего предмет гардероба был декорирован аппликациями в виде роз. Свой образ исполнительница дополнила макияжем в нейтральных оттенках. Кроме того, телезвезда распустила длинные темные волосы, завитые в локоны.

Пользователь платформы с никнеймом britishwestindi назвал образ знаменитости чересчур откровенным и сравнил платье Перри с купальником. «Она пришла на соревнования по плаванию?» — поинтересовался он, сопроводив пост снимком с телевизора, сделанным во время просмотра шоу.

Другие поклонники также возмутились внешним видом Пэрри. «Это платье ей совсем не идет!», «Не знаю, кто подбирал этот наряд, но он неудачный!» — высказались они.

В феврале американская актриса Энн Хэтэуэй вышла в свет в откровенном наряде и подверглась критике в сети. 40-летняя знаменитость посетила премьеру фильма «Она пришла ко мне», которая состоялась в рамках кинофестиваля в Берлине. На красной дорожке звезда появилась в сетчатом платье из кожаных бантов.

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