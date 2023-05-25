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Блогер Давид Манкуян целый день отработал со сломанной ногой

Блогер и шоумен Давид Манукян, наиболее известный как DAVA, сломал ногу, однако это не помешало артисту отработать целый день съемок. Кадрами полученной травмы знаменитость поделилась на своей странице в социальной сети.

Манкуян целый день отработал со сломанной ногой
© Слово и Дело

Манукян показал поклонникам, как выглядит его поврежденная нога. На кадрах конечность выглядит сильно опухшей. Блогер не стал жаловаться, а лишь сыронизировал над произошедшей ситуацией.

«Простите, мне почему-то смешно от этого. Только я мог на ровном месте умудриться усложнить себе жизнь, а сегодня отработать целый день съемки с такой ногой», — написал он.

Ранее блогер Наташа Гасанханова в эфире своего шоу заявила, что состоит в отношениях с Манукяном. Более того, знаменитость публично призналась ему в любви.

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