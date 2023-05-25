Анну Асти заподозрили в беременности
По словам поклонников певицы, облегающий наряд слегка подчеркнул ее округлившийся живот.
Анна Асти стала гостьей музыкальной премьеры. Артистка выиграла статуэтку и порадовала поклонников, выступив на мероприятии.
Однако выступление Анны спровоцировало неожиданные слухи — исполнительницу заподозрили в беременности. Дело в том, что знаменитость появилась на красной ковровой дорожке в пышном платье, а для своего номера переоделась в облегающий кожаный наряд. Внимательные зрители отметили, что костюм подчеркнул немного округлившийся живот Асти.
Напомним, певица уже три года замужем за бизнесменом Станиславом Юркиным. После своей свадьбы артистка признавалась, что мечтает о ребенке.