Анну Асти заподозрили в беременности

Однако выступление Анны спровоцировало неожиданные слухи — исполнительницу заподозрили в беременности. Дело в том, что знаменитость появилась на красной ковровой дорожке в пышном платье, а для своего номера переоделась в облегающий кожаный наряд. Внимательные зрители отметили, что костюм подчеркнул немного округлившийся живот Асти.