$79.97-0.2086.20-0.35

Анну Асти заподозрили в беременности

По словам поклонников певицы, облегающий наряд слегка подчеркнул ее округлившийся живот.

Анну Асти заподозрили в беременности
© WomanHit.ru

Анна Асти стала гостьей музыкальной премьеры. Артистка выиграла статуэтку и порадовала поклонников, выступив на мероприятии.

Однако выступление Анны спровоцировало неожиданные слухи — исполнительницу заподозрили в беременности. Дело в том, что знаменитость появилась на красной ковровой дорожке в пышном платье, а для своего номера переоделась в облегающий кожаный наряд. Внимательные зрители отметили, что костюм подчеркнул немного округлившийся живот Асти.

Напомним, певица уже три года замужем за бизнесменом Станиславом Юркиным. После своей свадьбы артистка признавалась, что мечтает о ребенке.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий