Амбросио вышла в свет в прозрачном платье и кружевном белье

Бразильская супермодель и бывший «ангел» Victoria's Secret Алессандра Амбросио посетила презентацию нового Aston Martin DB12 в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc в Каннах. Об этом сообщает Daily Mail.

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41-летняя Алессандра Амбросио пришла на вечеринку в полностью прозрачном платье на одно плечо с высоким разрезом от бедра, под которое модель надела черное кружевное белье. Звезда подиумов дополнила босоножками на шпильке, высокими перчатками и массивными украшениями с изумрудами. Амбросио собрала волосы в небрежный хвост и сделала яркий макияж с акцентом на красную помаду.

Алессандра Амбросио сделала карьеру супермодели благодаря сотрудничеству с американским бельевым брендом Victoria's Secret. Сегодня бывший ангел Victoria's Secret является лицом таких брендов, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren. Супермодель также попробовала себя в качестве актрисы, сыграв эпизодическую роль в фильме «Казино Рояль» про Джеймса Бонда, в картине «Здравствуй, папа, Новый год» и сериале «Сплетница».