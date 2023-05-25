Делевинь вышла в свет в пиджаке на голое тело

В марте 2023 года Кара Делевинь дала интервью журналу Vogue, в котором рассказала, что проходит программу лечения от зависимостей. По словам модели, перейти к трезвому образу жизни ее подтолкнули съемки папарацци, обнародованные в сентябре прошлого года, на которых она ведет себя не вполне адекватно в аэропорту Лос-Анджелеса. Модель отметила, что члены семьи несколько раз обращали внимание на то, что ее образ жизни разрушителен для нее самой, но она не была готова измениться до тех пор, пока не увидела фото папарацци из лос-анджелесского аэропорта.