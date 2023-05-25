Модель Кара Делевинь вышла в свет в пиджаке на голое тело
Британская модель Кара Деливинь посетила 74-й ежегодный благотворительный вечер Parsons Benefit в Нью-Йорке. Об этом сообщает Daily Mail.
30-летняя Кара Деливинь появилась на мероприятии в провокационном наряде: модель позировала фотографам в синем брючном костюме из осенне-зимней коллекции французского модного дома Balmain, пиджак которого надела на голое тело, тем самым подчеркнув свой пышный бюст. Звезда подиумов надела парик и сделала насыщенный макияж с акцентом на глаза.
В марте 2023 года Кара Делевинь дала интервью журналу Vogue, в котором рассказала, что проходит программу лечения от зависимостей. По словам модели, перейти к трезвому образу жизни ее подтолкнули съемки папарацци, обнародованные в сентябре прошлого года, на которых она ведет себя не вполне адекватно в аэропорту Лос-Анджелеса. Модель отметила, что члены семьи несколько раз обращали внимание на то, что ее образ жизни разрушителен для нее самой, но она не была готова измениться до тех пор, пока не увидела фото папарацци из лос-анджелесского аэропорта.
Ранее сообщалось, что Кара Делевинь стала звездой рекламы водородного топлива.