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Звезда "Молодежки" Михаил Гаврилов заявил, что лишился всего после развода

Актер Михаил Гаврилов рассказал, что тяжело пережил развод с Анной Носатовой. Подробностями звезда сериала "Молодежка" поделился в беседе с изданием "СтарХит".

Звезда "Молодежки" заявил, что лишился всего после развода
© Кадр из сериала "Молодежка"

По словам актера, его бывшая жена забрала все сбережения экс-супруга и квартиру на Таганке. Кроме этого, на Гаврилова "упали не его долги".

Почему, чем дороже свадьба, тем выше вероятность развода

С Носатовой актер судился два года. Сейчас он пытается начать жизнь с нуля, однако в период бракоразводного процесса у Гаврилова обнаружили опухоль:

"Пришлось год обследоваться. И операция еще впереди. Вспоминать все это не сильно хочется, тем более это возвращает к ощущению, что меня просто использовали как дойную корову".

Звезда "Молодежки" также сомневается в родстве сына, и в ближайшее время планирует сделать тест на отцовство:

"Если подтвердится, что ребенок мой, то буду помогать, а если нет, то я заберу обратно все имущество, которое у меня забрали".

Ранее стало известно, что Александра Бортич разводится с мужем.

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