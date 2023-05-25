65-летняя Стоун показала фигуру в купальнике

65-летняя актриса Шэрон Стоун показала фигуру в купальнике
Американская актриса Шэрон Стоун показала фигуру в бикини.
Соответствующим снимком 65-летняя звезда поделилась в социальных сетях.
Социальные сети
На фотографии актриса позирует в ванной комнате в своем особняке в Майами. Стоун надела зеленый купальник с анималистичным принтом черного цвета. Также звезда надела солнцезащитные очки и распустила волосы.
"Готова к лету", — подписала снимок Шэрон Стоун.
Поклонники актрисы восхитились внешностью актрисы и оставили комментарии под публикацией:
"Лучшая", "Обожаю тебя", " Выглядишь просто потрясающе, "Просто вау", "Красотка".