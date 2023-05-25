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65-летняя актриса Шэрон Стоун показала фигуру в купальнике

Американская актриса Шэрон Стоун показала фигуру в бикини.

65-летняя Стоун показала фигуру в купальнике
© Globallookpress.com

Соответствующим снимком 65-летняя звезда поделилась в социальных сетях.

Социальные сети

На фотографии актриса позирует в ванной комнате в своем особняке в Майами. Стоун надела зеленый купальник с анималистичным принтом черного цвета. Также звезда надела солнцезащитные очки и распустила волосы.

"Готова к лету", — подписала снимок Шэрон Стоун.

57-летняя Херли продемонстрировала фигуру в купальнике

Поклонники актрисы восхитились внешностью актрисы и оставили комментарии под публикацией:

"Лучшая", "Обожаю тебя", " Выглядишь просто потрясающе, "Просто вау", "Красотка".

Ранее 57-летняя актриса похвасталась стройной фигурой в бикини.

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