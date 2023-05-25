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В Сети раскритиковали провокационный наряд Глюкозы

Знаменитость похвасталась стройной фигурой.

В Сети раскритиковали провокационный наряд Глюкозы
© WomanHit.ru

Певица Наталья Чистякова-Ионова, больше известная как Глюкоза, поделилась провокационным образом. Соответствующий ролик артистка опубликовала в личном аккаунте.

Глюкоза выложила видео, где она позирует в серебряном купальнике и белой шубе.

Свой образ звезда закончила макияжем в нюдовых тонах и аккуратно выпрямленными волосами.

WomanHit.ru

Однако некоторые подписчики Натальи не оценили ее наряд. «А зачем шуба то?», «Что без валенок?», «Зачем шубу натягивать на море?», «Шапки еще не хватает» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написали они в комментариях.

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