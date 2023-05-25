В Сети раскритиковали провокационный наряд Глюкозы
Знаменитость похвасталась стройной фигурой.
Певица Наталья Чистякова-Ионова, больше известная как Глюкоза, поделилась провокационным образом. Соответствующий ролик артистка опубликовала в личном аккаунте.
Глюкоза выложила видео, где она позирует в серебряном купальнике и белой шубе.
Свой образ звезда закончила макияжем в нюдовых тонах и аккуратно выпрямленными волосами.
WomanHit.ru
Однако некоторые подписчики Натальи не оценили ее наряд. «А зачем шуба то?», «Что без валенок?», «Зачем шубу натягивать на море?», «Шапки еще не хватает» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написали они в комментариях.