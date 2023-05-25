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Кейт Миддлтон рассказала об увлечении принца Луи

Младший сын принца и принцессы Уэльских, пятилетний Луи, увлечен огородничеством. Об этом рассказала Кейт Миддлтон на детском пикнике на Цветочном шоу в Челси, сообщает Express.

Кейт Миддлтон рассказала об увлечении принца Луи
© Газета.Ru

Говоря с детьми о том, как они проращивают семена подсолнечника в классе, принцесса Уэльская сказала: "Луи выращивает в школе бобы. Вы кладете их в чашку и можете наблюдать, как растут корешки. Они растут очень быстро, как подсолнечник".

Увлечение принца Луи совпадает с хобби его деда, короля Карла III, который начал выращивать органические овощи в своей резиденции Хайгроув еще в 1989 году. В 2021 году он рассказывал на канале Radio 4, что разбил небольшой огород вместе с сестрой.

"Мы с сестрой создали несколько овощных грядок где-то на задах, возле границы. Было очень весело пытаться выращивать помидоры, хотя и безуспешно, и все такое прочее".

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