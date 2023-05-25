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Продюсер Виктор Дробыш рассказал о состоянии певца Николая Носкова

Пару лет назад певец Николай Носков перенес инсульт. Продюсер Виктор Дробыш в беседе с "Газетой.Ru" рассказал о состоянии артиста.

Дробыш рассказал о состоянии Носкова
© РИА Новости

По словам Дробыша, несмотря на концертную деятельность, Носков не забывает о своем здоровье:

"Восстановление идет хорошо. Есть специальные восстановительные программы, которые Николай Иванович проходит".

Ученые близки к созданию лекарства от последствий инсульта

Продюсер также отметил, что Носков не может без творчества и концертов:

"Он артист с большой буквы, в нем есть звездный код, который никуда не денется, независимо от его состояния. Он поет и получает от этого удовольствие".

Ранее Татьяна Васильева рассказала о тяжелом состоянии сына.

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