Пластический хирург оценил изменившуюся внешность Павла Дурова

Пластический хирург Артур Дзотцоев оценил изменившуюся внешность 38-летнего основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова на фотографиях, которые тот ранее выложил в соцсетях. Его комментарий публикуют «Аргументы и факты» .

Эксперт допустил, что предприниматель мог сделать пересадку волос. По его словам, на это указывают неестественная линия роста прядей, изменение их цвета и укладки.

«После пересадки волос назначают миноксидил, с ним волосы могут слегка потемнеть. А еще при местном применении миноксидил позволяет отращивать бороду. Идеальная эспаньолка — как раз визитная карточка миллиардера», — заявил медик.

В то же время эксперт обратил внимание на форму и положение ушей Дурова, отметив, что он мог несколько раз корректировать их с помощью лазерной отопластики. Также собеседник издания предположил, что было проведено исправление прикуса и отбеливание зубов либо установка виниров.