$79.98+0.0285.88-0.32

Пластический хирург оценил изменившуюся внешность Павла Дурова

Пластический хирург Артур Дзотцоев оценил изменившуюся внешность 38-летнего основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова на фотографиях, которые тот ранее выложил в соцсетях. Его комментарий публикуют «Аргументы и факты».

Пластический хирург оценил изменившуюся внешность Павла Дурова
© Lenta.ru

Эксперт допустил, что предприниматель мог сделать пересадку волос. По его словам, на это указывают неестественная линия роста прядей, изменение их цвета и укладки.

«После пересадки волос назначают миноксидил, с ним волосы могут слегка потемнеть. А еще при местном применении миноксидил позволяет отращивать бороду. Идеальная эспаньолка — как раз визитная карточка миллиардера», — заявил медик.

В то же время эксперт обратил внимание на форму и положение ушей Дурова, отметив, что он мог несколько раз корректировать их с помощью лазерной отопластики. Также собеседник издания предположил, что было проведено исправление прикуса и отбеливание зубов либо установка виниров.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий