Звезда «Сумерек» ответил на нападки по поводу постаревшего лица

«Если бы я увидел такие слова даже три года назад, то точно перестал бы выходить на улицу или общаться с прессой, лишь бы не сталкиваться с подобным вновь. Старайтесь не обращать внимания на то, что о вас думают другие. Главное, чтобы вы знали себя настоящего», — заявил Лотнер в упомянутом видео и призвал пользователей сети быть добрее друг к другу.