Бузова пережила сильный стресс на гастролях из-за поломки поезда

Певица и телеведущая Ольга Бузова в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, что испытала «дикий стресс» из-за внезапной поломки поезда на гастролях.
«Вы не представляете, на каких мы нервах с трех утра... Из-за того, что изначально была задержка у поезда, мы сели на новый поезд. Просто ночью встали непонятно где. Этот поезд питерский увезли, у него полетел двигатель. В 10 утра я понимаю, что мы не успеваем. Связи нет, экстренно ищем пути решения», — сетовала Бузова.
Телеведущая подчеркнула, что успела и «пореветь» и «попсиховать» из-за сложившейся ситуации, однако со временем поняла, что ничего не в силах изменить. Тем не менее звезда неоднократно пыталась поменять билеты на поезд и даже купила четыре билета на разные рейсы, чтобы успеть в Сочи.
«Сегодня мы с командой переживаем дикий стресс. Краснодар просто нас не отпускал. Ломались поезда, с трех утра мы не могли уехать до Сочи. Четыре раза мы меняли билеты на самолет», — подчеркнула Бузова.