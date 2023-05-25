Бузова пережила сильный стресс на гастролях из-за поломки поезда

«Вы не представляете, на каких мы нервах с трех утра... Из-за того, что изначально была задержка у поезда, мы сели на новый поезд. Просто ночью встали непонятно где. Этот поезд питерский увезли, у него полетел двигатель. В 10 утра я понимаю, что мы не успеваем. Связи нет, экстренно ищем пути решения», — сетовала Бузова.