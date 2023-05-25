Наталья Рудова завела той-терьера спустя два месяца после смерти прошлой собаки
Актриса Наталья Рудова в своем Telegram-канале рассказала, что взяла из приюта щенка той-терьера после смерти своей прошлой собаки Вени.
«Так же я поступила однажды для Венечки, после его первого микроинсульта в 6 лет. Он стал очень угрюмым и практически не двигался. Тогда я удочерила МиМи (ей тоже было 6 лет), ее отдавали из семьи, где она не прижилась. В итоге все получилось. Не знаю, правильное ли это решение было завести щенка сейчас, но МиМи плакала в дверь два месяца...» — пожаловалась Рудова.
Она познакомила фанатов с собакой по кличке ЛуЛу. Артистка отметила, что МиМи уже 15 лет, и она практически ничего не слышит и не видит. По словам звезды «Универа», она и другие члены семьи, в том числе питомцы, все еще не могут принять смерть Вени.