Экс-ведущая «Дома-2» назвала лучшее мужское качество

Лучшее мужское качество назвала экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2», блогер Ксения Бородина в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). По ее словам, это уважение к партнерше.