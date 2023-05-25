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Экс-ведущая «Дома-2» назвала лучшее мужское качество

Лучшее мужское качество назвала экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2», блогер Ксения Бородина в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). По ее словам, это уважение к партнерше.

Экс-ведущая «Дома-2» назвала лучшее мужское качество
© Мослента

Бородина отметила важность взаимоуважения в паре.

«Я люблю, когда партнер держит слово. И ценно, когда вы едины и между вами есть духовная связь», — ответила ведущая на вопрос подписчика.

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