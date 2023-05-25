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Кристина Асмус пошутила, что сестра мучает ее на тренировках из-за детских обид

Актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фрагмент тренировки с сестрой Кариной, которая работает профессиональным каскадером.

Кристина Асмус пошутила, что сестра мучает ее на тренировках из-за детских обид
© Газета.Ru

Звезда сериала «Интерны» продемонстрировала поклонникам стойку на руках, после чего она прошлась на руках и сделала кувырок. В это время сестра Асмус мотивировала родственница и следила, чтобы та правильно выполнила трюк.

«Изверг! У меня так ноги за сегодня устали! «До конца, до конца!». Тяжкий день, ты меня сегодня умотала», — обратилась к сестре Кристина Асмус.

В ответ на это каскадер похвалила родственницу и предложила ей мандарин в награду за проделанную работу.

«Когда в детстве ты мучила младшую сестру, а теперь она отыгрывается», — подписала видео актриса.

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