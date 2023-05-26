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Семенович назвала напитки, с которых начинает свой день

Анна Семенович рассказала секрет сохранения фигуры. Артистка начинает день с трех напитков.

Семенович назвала напитки, с которых начинает свой день
© runews24.ru

Утро певицы начинается со стакана воды. По словам артистки, так она запускает свой организм. Следующим шагом Анна выпивает лен.

«До кофе пью лен, очень полезно для кишечника, это живой пробиотик», - рассказала артистка в личном блоге.

Уже после кофе Семенович приступает к завтраку. Как отмечает артистка, это помогает ей сохранять фигуру в форме и следить за своим состоянием.

Также в расписании артистки есть занятия спортом, курсы массажа и полноценный сон.

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