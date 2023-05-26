Семенович назвала напитки, с которых начинает свой день

Утро певицы начинается со стакана воды. По словам артистки, так она запускает свой организм. Следующим шагом Анна выпивает лен.

«До кофе пью лен, очень полезно для кишечника, это живой пробиотик», - рассказала артистка в личном блоге.

Уже после кофе Семенович приступает к завтраку. Как отмечает артистка, это помогает ей сохранять фигуру в форме и следить за своим состоянием.