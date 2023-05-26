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Джиган решил изменить свою внешность

Муж бизнесвумен Оксаны Самойловой рэпер Джиган решил похудеть к лету. Об этом рассказала сама супруга артиста в личном блге.

Джиган решил изменить свою внешность
© WomanHit.ru

Оказывается, Джиган сел на жесточайшую диету, которую соблюдает уже две недели. Рэпер уже может похвастаться солидным результатом — минус 5 кг. Тем временем дочь артиста против того, чтобы тот снижал вес: «Папа, не худей!» — говорит дочь артиста на видео.

А сама Оксана очень рада преображению своего суженного:

«Смотри какой он сразу красивый, здоровенький, без пузика. У Джигана не будет пузика!» — прокомментировала преображение артиста Самойлова.

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