Джиган решил изменить свою внешность

Муж бизнесвумен Оксаны Самойловой рэпер Джиган решил похудеть к лету. Об этом рассказала сама супруга артиста в личном блге.

Оказывается, Джиган сел на жесточайшую диету, которую соблюдает уже две недели. Рэпер уже может похвастаться солидным результатом — минус 5 кг. Тем временем дочь артиста против того, чтобы тот снижал вес: «Папа, не худей!» — говорит дочь артиста на видео.