Бритни Спирс показала тело в откровенном бикини
Американская певица Бритни Спирс показала тело в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
41-летняя знаменитость записала видео, на котором запечатлела себя позирующей у зеркала.
Для съемки артистка выбрала бикини яркого-розового цвета, оформленный завязками. На размещенных кадрах видно, что на плавках присутствует леопардовый принт.
Lenta.ru
В описании к посту, который набрал более 139 тысяч лайков, она рассказала, что ролик был снят во время недавней поездки в Мексику.