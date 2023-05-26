Бритни Спирс показала тело в откровенном бикини

Американская певица Бритни Спирс показала тело в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

41-летняя знаменитость записала видео, на котором запечатлела себя позирующей у зеркала.

Для съемки артистка выбрала бикини яркого-розового цвета, оформленный завязками. На размещенных кадрах видно, что на плавках присутствует леопардовый принт.

Lenta.ru