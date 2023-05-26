Валя Карнавал прокомментировала слухи о расставании с Сашей Стоуном

«Все в любом случае будет классно. В жизни бывают разные моменты. Важно дружить с самим с собой, поддерживать себя, заботиться о себе. Мы рождены одни, так скажем, и мы у себя есть. Поэтому ты для себя самый лучший друг в первую очередь. В конечном итоге все у всех будет классно», — ответила Валя загадочно и философски на вопросы прессы. Надеемся, сегодня она не плачет под «Комету».