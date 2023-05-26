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1 час назад

Валя Карнавал впервые прокомментировала слухи о расставании с Сашей Стоуном

Super.ru

Пока фанаты гадают, что происходит между певицей Валей Карнавал и ее женихом Сашей Стоуном, звезда постит видео с миллионом роз и уже не первый раз выходит в свет в гордом одиночестве. И, надо признать, демонстрирует не только точеную фигуру Барби после радикального похудения, но и позитивный настрой. В общем, девушка явно дает понять, что страданиям в ее жизни места нет.

Валя Карнавал прокомментировала слухи о расставании с Сашей Стоуном
Фото: Super.ruSuper.ru

На вчерашнем концерте JONY & VK звезда Интернета снова появилась без Саши Стоуна (и как будто даже еще больше похудевшая — и оттого какая-то неузнаваемая) и даже пообщалась с журналистами.

Несмотря на то что на днях Валя сама призналась в запрещенной сети, что сейчас у нее тяжелый период в жизни, девушка попросила не переживать за ее состояние на фоне слухов о расставании с женихом.

«Все в любом случае будет классно. В жизни бывают разные моменты. Важно дружить с самим с собой, поддерживать себя, заботиться о себе. Мы рождены одни, так скажем, и мы у себя есть. Поэтому ты для себя самый лучший друг в первую очередь. В конечном итоге все у всех будет классно», — ответила Валя загадочно и философски на вопросы прессы. Надеемся, сегодня она не плачет под «Комету».

Звёзды,Саша Стоун,Валя Карнавал,
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