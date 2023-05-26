Валя Карнавал прокомментировала слухи о расставании с Сашей Стоуном

Пока фанаты гадают, что происходит между певицей Валей Карнавал и ее женихом Сашей Стоуном, звезда постит видео с миллионом роз и уже не первый раз выходит в свет в гордом одиночестве. И, надо признать, демонстрирует не только точеную фигуру Барби после радикального похудения, но и позитивный настрой. В общем, девушка явно дает понять, что страданиям в ее жизни места нет.
На вчерашнем концерте JONY & VK звезда Интернета снова появилась без Саши Стоуна (и как будто даже еще больше похудевшая — и оттого какая-то неузнаваемая) и даже пообщалась с журналистами.
Несмотря на то что на днях Валя сама призналась в запрещенной сети, что сейчас у нее тяжелый период в жизни, девушка попросила не переживать за ее состояние на фоне слухов о расставании с женихом.
«Все в любом случае будет классно. В жизни бывают разные моменты. Важно дружить с самим с собой, поддерживать себя, заботиться о себе. Мы рождены одни, так скажем, и мы у себя есть. Поэтому ты для себя самый лучший друг в первую очередь. В конечном итоге все у всех будет классно», — ответила Валя загадочно и философски на вопросы прессы. Надеемся, сегодня она не плачет под «Комету».