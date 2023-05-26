Васильев высказался о стиле Бузовой

Историк моды, ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев публично сравнил стиль Ольги Бузовой и Валентина Юдашкина. Об этом он рассказал в программе "Вы держитесь!" на RTVI. Эксперт высказался, что певица может носить любую облегающую одежду из-за своей стройной фигуры. "К сожалению, не попадает в ноты, поэтому поет под фонограмму, но на сцене выглядит привлекательно. В стиле дизайнера Валентина Юдашкина", — заявил Васильев. Он также отметил, что Валентин Юдашкин любил в своих нарядах подчеркивать талию с помощью корсетов, а также использовать летящие и обтягивающие ткани. Ранее сообщалось, что историк моды Васильев выступил против перезахоронения Вячеслава Зайцева. По словам Васильева, инициативу с погребением модельера на Новодевичьем кладбище стоило проявить намного раньше. Историк моды считает, что кладбище в Подмосковье нельзя назвать хорошим. Однако, по его словам, уже нет смысла что-то менять.