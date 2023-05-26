Беременная Линдси Лохан показала фигуру в купальнике

Американская актриса Линдси Лохан, которая совсем скоро станет матерью первенца, опубликовала новое "беременное" фото.
Снимком звезда поделилась с подписчиками своих социальных сетей.
На фотографии 36-летняя Линдси Лохан лежит на шезлонге в слитном черном купальнике и солнцезащитных очках, демонстрируя подписчикам заметно округлившийся живот.
Звезда "Дрянных девчонок" отметила на снимке своего мужа Бадера Шаммаса, вместе с которым они сейчас отдыхают в отеле Six Sences Zighy Bay в Омане.
За несколько часов пост звезды набрал более 500 тысяч лайков и восторженных комментариев. "Горячая мамочка", "Тебе очень идет беременность", "Очаровательная", "Отлично выглядишь", "Линдси будет замечательной матерью", - написали пользователи сети.
В середине марта Линдси Лохан сообщила, что впервые станет матерью. Звезда фильма "Дрянные девчонки" опубликовала в личном блоге фотографию белоснежного детского комбинезона с надписью Coming Soon.
"Мы очень рады скорому появлению нового члена семьи и с нетерпением ждем следующей главы нашей жизни!", — подписала фото актриса.
Линдси Лохан и Бадер Шаммас поженились год назад на скромной церемонии в кругу самых близких друзей.
"Я самая счастливая женщина на свете. Он нашел меня и увидел, что я мечтаю о счастье и безмятежности. Я поражена, что теперь он мой муж, моя жизнь, все для меня. Каждая женщина должна чувствовать себя так каждый день", – написала Линдси в соцсетях.