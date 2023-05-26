Беременная Линдси Лохан показала фигуру в купальнике

"Я самая счастливая женщина на свете. Он нашел меня и увидел, что я мечтаю о счастье и безмятежности. Я поражена, что теперь он мой муж, моя жизнь, все для меня. Каждая женщина должна чувствовать себя так каждый день", – написала Линдси в соцсетях.