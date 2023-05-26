$79.98+0.0285.88-0.32

В Сети удивлены новой прической Равшаны Курковой

Одни считают, что артистка стала похожа на Меган Маркл, а вторые — на француженку

В Сети удивлены новой прической Равшаны Курковой
© WomanHit.ru

Актриса Равшана Куркова решила изменить свою прическу. На новых фотографиях в Сети артистка позирует с каре и челкой.

Одни подписчики знаменитости считают, что она стала выглядеть элегантнее, и теперь похожа либо на француженку, либо на Меган Маркл. Но есть и те, кто раскритиковал преображение Равшаны. «Прическа вообще не ваша», «Теперь видно, что ей за 40», «Думала, что такую красотку ничем не испортишь, но ошиблась» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — заявили они в комментариях.

WomanHit.ru

Для тех, кому не понравилась новая прическа Курковой, есть хорошая новость, — это всего лишь парик. Актриса опубликовала снимки в образе героини из продолжения сериала по мотивам одноименного романа Алексея Иванова.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий