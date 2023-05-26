В Сети удивлены новой прической Равшаны Курковой
Одни считают, что артистка стала похожа на Меган Маркл, а вторые — на француженку
Актриса Равшана Куркова решила изменить свою прическу. На новых фотографиях в Сети артистка позирует с каре и челкой.
Одни подписчики знаменитости считают, что она стала выглядеть элегантнее, и теперь похожа либо на француженку, либо на Меган Маркл. Но есть и те, кто раскритиковал преображение Равшаны. «Прическа вообще не ваша», «Теперь видно, что ей за 40», «Думала, что такую красотку ничем не испортишь, но ошиблась» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — заявили они в комментариях.
Для тех, кому не понравилась новая прическа Курковой, есть хорошая новость, — это всего лишь парик. Актриса опубликовала снимки в образе героини из продолжения сериала по мотивам одноименного романа Алексея Иванова.