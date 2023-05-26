Дайнеко раскритиковала музыкальную карьеру Бузовой

Виктория Дайнеко раскритиковала музыкальную карьеру Ольги Бузовой
Виктория Дайнеко высказалась о музыкальной карьере Ольги Бузовой. По ее словам, хиты исполнительницы являются обыкновенным «хайпом».
Победительница «Фабрики звезд — 5» уверена, что певица действительно приложила много сил для обретения популярности. Однако от творчества Бузовой хочется лишь «закрыть глаза», раскритиковала знаменитость Дайнеко в эфире шоу Fametime TV.
«Оля Бузова… Понимаю, что она трудоголик, много работает, но все-таки петь должны певицы. То, что она исполняет, — хайп и трэш, который мне не нравится», — высказалась звезда.
В завершение Дайнеко предусмотрительно ответила возможным критикам. Она сообщила, что не завидует Бузовой, испытывая к ней лишь уважение.