Мария Голубкина: “Нормального мужчину не найти!”

“Конфетно-букетный период для меня важен, но в принципе еще зависит от цели знакомства. Если сразу переходим к водным процедурам, то зачем тянуть, даже можно не знакомиться. А если серьезные отношения на долгие годы, то, конечно, надо бы пообщаться. Я вообще считаю, что все нужно делать на долгие годы: и дружить, и жениться. Просто, чем старше становишься, тем сложнее привыкать к разным особенностям мужчины. Да и больше хочется своего пространства, тратить времени на себя, чем на него. Поэтому лучше делать все в нужное время, по возрасту. Хорошо в юности выходить замуж. Знаете, невеста – как сапер: ошибается один раз. Поэтому лучше без ошибки и сразу”, – говорит Голубкина.