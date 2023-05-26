Мария Голубкина: “Нормального мужчину не найти!”
Однажды Мария Голубкина призналась, что уже пять лет воздерживается от секса. Дело в том, что актриса так и не встретила порядочного мужчину. Голубкина отмечает, что ей не интересны первые встречные. Женщина уже оставила попытки устроить свою личную жизнь.
По мнению Марии, современные мужчины ведут себя очень отталкивающе, что разочаровалась в них.
“Как найти нормального мужчину? Да никак! Потому что их нет. Я недавно слушала одного раввина, который сказал: “Вот вы, женщины, сто лет занимались эмансипацией, а мужики, какими были десять тысяч лет назад, когда с дерева слезли, так ими и остались”. Так как мы стали уже другими, а они не изменились – то никак. Ну если снять с дерева. На самом деле вот смотришь – все такие необычные, и кажется, что все вокруг ненормальные”, – отметила знаменитость.
Мария отбирает мужчин по критериям. Самое главное, чтобы ее избранник был щедрым. По словам актрисы, глупость не так страшна, как жадность. Голубкина совсем не против знакомств с мужчинами, но существует одно правило – никакого секса на первом свидании. А вот выходить замуж актриса больше не планирует.
“Конфетно-букетный период для меня важен, но в принципе еще зависит от цели знакомства. Если сразу переходим к водным процедурам, то зачем тянуть, даже можно не знакомиться. А если серьезные отношения на долгие годы, то, конечно, надо бы пообщаться. Я вообще считаю, что все нужно делать на долгие годы: и дружить, и жениться. Просто, чем старше становишься, тем сложнее привыкать к разным особенностям мужчины. Да и больше хочется своего пространства, тратить времени на себя, чем на него. Поэтому лучше делать все в нужное время, по возрасту. Хорошо в юности выходить замуж. Знаете, невеста – как сапер: ошибается один раз. Поэтому лучше без ошибки и сразу”, – говорит Голубкина.
Напомним, что супругом Марии Голубкиной стал лидер группы “Секрет” Николай Фоменко. Ему она родила дочь Анастасию и сына Ивана. После 13 лет брака супруги развелись. Кроме того, после расставания с Фоменко, у Марии был роман с телеведущим и сыном актера Василия Иванова, Борисом Ливановым.