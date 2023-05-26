Джорджина Родригес вышла в блестящем платье на гала-вечере amfAR

29-летняя девушка Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, появилась на ежегодной гала-вечеринке amfAR в Каннах. Об этом пишет Daily Mail.

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Мероприятие прошло в отеле Du Cap-Eden-Roc во Франции. Джорджина Родригес появилась на вечере в сверкающем черном платье с открытыми плечами, розовом ожерелье и бриллиантовых браслетах. Образ дополнили остроносые туфли на каблуках.

Куин Латифа выступила в качестве ведущей гала-вечера, на котором собираются миллионы долларов на исследования в области СПИДа и ВИЧ.