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Джорджина Родригес вышла в блестящем черном платье на гала-вечере amfAR в Каннах

29-летняя девушка Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, появилась на ежегодной гала-вечеринке amfAR в Каннах. Об этом пишет Daily Mail.

Джорджина Родригес вышла в блестящем платье на гала-вечере amfAR
© Газета.Ru

Мероприятие прошло в отеле Du Cap-Eden-Roc во Франции. Джорджина Родригес появилась на вечере в сверкающем черном платье с открытыми плечами, розовом ожерелье и бриллиантовых браслетах. Образ дополнили остроносые туфли на каблуках.

Куин Латифа выступила в качестве ведущей гала-вечера, на котором собираются миллионы долларов на исследования в области СПИДа и ВИЧ.

Гости наслаждались музыкальными выступлениями Холзи, Адама Ламберта, Биби Рексы и Глэдис Найт. На гала-вечере amfAR также состоялся показ мод под руководством Карин Ройтфельд и аукцион по сбору средств, организованный Симоном де Пюри.

Среди сопредседателей amfAR Gala Cannes — Анджела Бассетт, Кейт Бекинсейл, Роберт Де Ниро, Итан Хоук, Скарлетт Йоханссон, Милла Йовович, Ева Лонгория и Хайди Клум.

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