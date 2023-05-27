Супермодель Хайди Клум опубликовала фото в одних плавках накануне 50-летия

Немецкая супермодель Хайди Клум снялась топлес на пляже курортного города Антиб на Лазурном Берегу Франции. Соответствующей фотографией она поделилась с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

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На опубликованном снимке Хайди Клум, которой через несколько дней исполнится 50 лет, позировала в одних плавках спиной к камере. Кадр был сделан в отеле Cap d'Antibes Beach, где супермодель и ее муж, 33-летний гитарист Tokio Hotel Том Каулитц, остановились на время 76-го Каннского кинофестиваля.

Хайди Клум и Том Каулитц женаты с августа 2019 года. Этот брак стал для гитариста Tokio Hotel первым, а для супермодели, которая старше него на 17 лет, — третьим. В 1997-2002 годах она была замужем за стилистом Риком Пипино. В 2005-м она вышла замуж за британского музыканта Сила, от которого впоследствии родила троих детей — сыновей Генри, Йохана и дочь Лу. Певец также удочерил Лени, дочь Клум от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе. В 2012-м супруги развелись.