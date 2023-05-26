Ангелина, дочь певицы Ларисы Долиной, которая помогает артистке поддерживать диету, рассказала, как та похудела. Лариса Долина отказалась от мучного, сладкого и глютена, пишет "Мир новостей".

Ангелина увлекается кулинарией и старается готовить близким красивую и здоровую пищу. По ее словам, Лариса Долина не питается раздельно, а придерживается особого режима. В частности, она ест только пять часов в день, а все остальное время организм отдыхает. По словам Ангелины, такой интервальный метод очень эффективен, однако требует развитой силы воли.

При этом от ряда продуктов Долина просто отказалась. Из-за этого Ангелина готовит разные блюда для себя, мамы и дочки.

По словам дочки певицы, артистка совсем не ест мучное, сладкое и продукты с высоким содержанием глютена. В ее рационе мясо, овощи, морепродукты.

"Если я делаю салат оливье, то без картошки и под домашним майонезом, если сельдь под шубой, то тоже без картошки", — пояснила Ангелина.